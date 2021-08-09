В администрации Всеволожского района рассказали о ЧП в детском саду в Кудрово, куда влез неизвестный мужчина

Мужчина залез на территорию детсада, но потом сбежал. Фото: СОЦСЕТИ

В администрации Всеволожского района Ленобласти прокомментировали ЧП с мужчиной, залезшим на территорию частного детского сада в Кудрово. Вызов в полицию поступил около половины третьего дня 9 августа. Помощи правоохранительных органов просили работники садика.

- В Кудрово уже ничего не происходит. Там молодой человек, видимо, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения проник на территорию частного детского сада «Маленькая страна». В помещение садика он не зашел, был только снаружи. Пострадавших нет. Сад обслуживает ЧОП. Когда они выехали, он, видимо, приметил машину и оттуда быстренько сбежал, - сообщили «Комсомолке» сотрудники районной администрации.

Сейчас сотрудники охранного предприятия вместе с полицейскими отсматривают записи с камер наблюдения, чтобы установить личность нарушителя спокойствия. На поиски мужчины ориентированы все наружные патрули.

Сами малыши о происшествии даже не узнали, у них в это время был тихий час.