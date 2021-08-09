Усадьба Владимира Набокова в Рождествено уходит на реставрацию

Усадьбу Набоковых в Рождествено отреставрируют. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Усадьбу семьи Набоковых в селе Рождествено Гатчинского района, которая является объектом культурного наследия федерального значения, готовят к комплексной реставрации. До 1 декабря 2024 года планируется восстановиться архитектурный облик памятника конца XIX – начала ХХ веков.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области, в двухэтажном музее-усадьбе отремонтируют не только фундамент, крышу, фасад, а также обновят коммуникации и интерьеры здания.

Работы предстоят серьезные, так как запланирована даже перепланировка цокольного этажа. Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой отметил, что восстановительные работы будут производиться по сохранившимся образцам и по обмерным чертежам, выполненным до пожара 1995 года.

- В усадьбе восстановят подлинный интерьер парадного зала, а также изразцовые печи, - добавил Владимир Цой.

Отметим, после отъезда Набоковых из России в 1917 году усадьба была национализирована. В свое время здесь располагалось общежитие для студентов ветеринарного техникума, после войны - школа. Первая экспозиция открылась в 1974 году.