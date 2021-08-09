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Происшествия9 августа 2021 17:16

СК проводит проверку после проникновения вооруженного мужчины в детсад в Кудрово

Пока что следователи ориентируются на сообщения в СМИ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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СК подключился к проверке происшествия в детсаду в Кудрово, куда ворвался мужчина с ножом. Фото: СОЦСЕТИ

СК подключился к проверке происшествия в детсаду в Кудрово, куда ворвался мужчина с ножом. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет организовал проверку после того, как в частный детский сад в Кудрово ворвался вооруженный ножом мужчина. Напомним, неизвестного злоумышленника спугнули сотрудники дошкольного учреждения, вызвавшие на место ЧОП и полицию. По версии администратора детсада, мужчина в основном бегал на улице, в частности прыгал по крышам веранд. Сейчас его разыскивают.

- По факту происшествия организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина зашел на территорию детского сада, где детей не было. Воспитатели вызвали сотрудников полиции, но мужчина убежал до их прибытия, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Пока что следователи не готовы дать инциденту правовую оценку и сказать, что именно грозит злоумышленнику.

Мужчина с ножом ворвался на территорию детсада в Петербурге