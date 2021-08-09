Китайские туристы рассказали, сколько готовы тратить в сутки в Петербурге

Смольный составил портрет китайского туриста, посещающего Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный составил портрет китайского туриста, посетившего Северную столицу, в рамках опроса «Сделаем Петербург лучше». Социологи узнали мнение одной тысячи респондентов из Поднебесной и выяснили, что привлекательнее для них путешествовать в город на Неве осенью, а не летом. Дело в том, что на это время в КНР приходится сезон отпусков. Почти 49% из опрошенных китайцев любят ходить в музеи, а в театры – 32%.

- Основное количество потенциальных визитеров (52.2%) ответили, что они готовы тратить от 1000 до 5000 юаней в день (от 11,3 до 56,7 тысячи рублей – Прим.Ред.). В то же время немалое количество опрошенных (33.2%) отметили, что могут позволить себе расходы в размере 5000-10000 юаней ежедневно. Это подчеркивает растущую платежеспособность активно путешествующих китайских граждан, - сообщает пресс-служба Смольного.

Примечательно, что почти 45% из опрошенных туристов из Китая признались в неоднократном посещении Санкт-Петербурга. Гости Северной столицы всем довольны, но предпочли бы видеть больше указателей на родном языке по городу.