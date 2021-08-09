Петербуржцы встали в длинные очереди перед входом на «Нарвскую»

Жительница Петербурга пожаловалась в Сети, что на "Нарвской" якобы измеряют температуру на входе. Фото: vk.com/spb_today_unreleased / vk.com/kesss88

Жители Северной столицы встали в длинную очередь перед входом на станцию метро «Нарвская» вечером 9 августа. Фотографии с места появились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Очевидец Карина написала, что на входе якобы измеряют температуру, отсюда и очередь. Женщина гневно добавила, что у сотрудников подземке «кукуха уехала».

Памятуя о ремонте эскалатора на «Нарвской», «Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу метрополитена. Там заявили о фейке и предположили, что это у автора публикации поднялась температура.

- На «Нарвской» ремонт эскалатора и ограничение на вход, никакую температуру не измеряли и не измеряют, - коротко сообщили «КП-Петербург» в подземке.

Напомним, на «Нарвской» по 13 августа 2021 года с 8:10 до 9:15 полностью закрыт вход в вестибюль, а с 16:40 до 19:00 он ограничен – работает только одна дверь.