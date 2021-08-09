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Происшествия9 августа 2021 21:02

Пьяный водитель «Опеля» пустился в бега от ДПС на юго-западе Петербурга

Мужчина решил съездить за выпивкой на автомобиле беременной жены
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге задержали пьяного водителя "Опеля", ехавшего за очередной выпивкой. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге задержали пьяного водителя "Опеля", ехавшего за очередной выпивкой. Фото: vk.com/dorinspb

Пьяный петербуржец пустился в бега от инспекторов ДПС после того, как те заметили его подозрительное вождение на «Опеле». Все произошло ночью 9 августа на Аннинском шоссе в поселке Горелово. Мужчина выезжал с территории СНТ, заприметил сотрудников полиции и решил посостязаться в скорости. Догнать его не составило труда.

Мужчина встретил инспекторов ДПС перегаром и матами, его пришлось заковать в наручники. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчина встретил инспекторов ДПС перегаром и матами, его пришлось заковать в наручники. Фото: vk.com/dorinspb

- 37-летний мужчина, пока беременная жена (на 9 месяце) уснула дома, решил съездить в магазин за вином на ее авто. Водитель уехал в отдел размышлять о своем поведении. Автомобиль забрал собственник, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на источники в УГИБДД.

Добавим, что в отношении горе-водителя составили три административных протоколов: за отказ от медосвидетельствования, неповиновение полиции и мелкое хулиганство (вероятно, за мат – Прим.Ред.).