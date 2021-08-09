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Происшествия9 августа 2021 21:29

Мажора-блогера Артема Макарова оштрафовали в Петербурге за тонировку «Мерседеса»

В суде он попытался оправдаться тем, что неправильно понял требования сотрудников ГИБДД
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге оштрафовали блогера за тонировку "Мерседеса". Фото: instagram.com/artem.6.3

В Петербурге оштрафовали блогера за тонировку "Мерседеса". Фото: instagram.com/artem.6.3

В Санкт-Петербурге оштрафовали на 4 тысяч рублей мажора-блогера Артема Макарова, который известен любовью к быстрой езде и люксовым автомобилям. Попался молодой человек на тонировке своего «Мерседеса». Инспекторы ГИБДД остановили машину на Чкаловском проспекте и потребовали снять темную пленку. Парень слушаться не стал и отправился в местный отдел полиции. Вдобавок он получил административный протокол.

В суде Макаров раскаялся и вел себя не так нагло, как прежде.

- Молодой человек пояснил, что неверно понял сроки, в которые должен устранить тонировку. В настоящее время он снял темную пленку. Адвокат представил на него положительную характеристику с места работы и квитанции оплаты всех штрафов за нарушения при езде на автомобиле, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В своем Instagram блогер был более красноречив.

- ****, деньги содрали юристы, но в целом все нормально. Я на свободе. СМИ, идите *****. Хватит обсуждать меня и мое имя, это не принесет вам никакой славы и пиара, - подытожил Макаров с улыбкой на лице.