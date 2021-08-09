Оторвавшийся от эвакуатора стальной трос сломал ногу пешеходу во Всеволожске

Во Всеволожске мужчине сломал ногу оторвавшийся от эвакуатора трос. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожске мужчина получил перелом ноги из-за хлесткого удара троса эвакуатора. Автомобиль буксировал сломавшуюся машину, как вдруг от нее оторвался стальной канат. Угодил трос прямо в пешехода, проходившего мимо. Все произошло на перекрестке Всеволожского проспекта и улицы Плоткина. Первыми на месте происшествия оказались росгвардейцы.

- Наряд ОВО вызвал пострадавшему скорую помощь. Кроме этого сотрудники Росгвардии выяснили причины травмы и передали информацию ГИБДД. До прибытия полицейских дух водителей пришлось задержать, - передает пресс-служба УВО войск нацвгардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что пострадавшего срочно увезли в больницу. Об его дальнейшей судьбе не сообщается.