Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2021 22:01

Оторвавшийся от эвакуатора стальной трос сломал ногу пешеходу во Всеволожске

На место происшествие вызвали ГИБДД и "скорую"
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во Всеволожске мужчине сломал ногу оторвавшийся от эвакуатора трос.

Во Всеволожске мужчине сломал ногу оторвавшийся от эвакуатора трос.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожске мужчина получил перелом ноги из-за хлесткого удара троса эвакуатора. Автомобиль буксировал сломавшуюся машину, как вдруг от нее оторвался стальной канат. Угодил трос прямо в пешехода, проходившего мимо. Все произошло на перекрестке Всеволожского проспекта и улицы Плоткина. Первыми на месте происшествия оказались росгвардейцы.

- Наряд ОВО вызвал пострадавшему скорую помощь. Кроме этого сотрудники Росгвардии выяснили причины травмы и передали информацию ГИБДД. До прибытия полицейских дух водителей пришлось задержать, - передает пресс-служба УВО войск нацвгардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что пострадавшего срочно увезли в больницу. Об его дальнейшей судьбе не сообщается.