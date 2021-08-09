Полиция завела уголовное дело на жителя Кудрово, ворвавшегося с ножом в детсад

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, ворвавшегося с ножом в детский сад в Кудрово. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО / СОЦСЕТИ

Ворвавшийся в детский сад в Кудрово мужчина получил уголовное дело. Напомним, неадекватного гражданина с ножом, прыгающего по крышам веранд на территории учреждении, заметили очевидцы. До этого его уже успели испугаться воспитательницы, которые вызвали на место ЧОП и полицию.

Мужчина успел сбежать, но вскоре его поймали. Оказалось, что ему 32 года, он женат, имеет дочь и несколько судимостей. Не исключено, что он был под наркотиками. Но статью УК РФ ему вменяют пока только за хулиганство.

- Он подозревается в том, что около 14:30 незаконно проник на территорию детского сада. Пострадавших в происшествии нет. Сейчас мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 части 2 УК РФ (хулиганство с применением оружия – Прим.Ред.), - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что теперь «детсадовскому скалолазу» грозит до 7 лет лишения свободы.