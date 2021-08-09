Завершены поиски женщины и двоих детей, пропавших в лесу в Ленобласти

В Ленобласти женщина заблудилась в лесу вместе с двумя детьми. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области завершили поиски женщины и двух детей, пропавших в лесу возле деревни Новожилово, которая находится в Сосновском сельском поселении в Приозерском районе. Родные начали переживать за группу и вызвали на место спасателей. Обошлось без помощи правоохранительных органов. Все закончилось благополучно.

- Сегодня, 9 августа, в лесном массиве около деревни Новожилово заблудились женщина и двое детей, 4 и 9 лет. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили пострадавших, вывели и передали родственникам, - рассказывает аварийно-спасательная служба Ленобласти в своей группе во «Вконтакте».

Правда, спасатели не уточняют, какое именно повреждение получил кто-то из потерявшихся.