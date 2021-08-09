СПбГУ направил в прокуратуру найденные дипломы и сертификаты «нежелательного» Бард-колледжа

СПбГУ нашел у себя документы "нежелательного" Бард-колледжа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СПбГУ нашел в вузе документы, принадлежащие Бард-колледжу. Ранее генпрокуратура РФ признала эту учебную организацию из США нежелательной в России. Учреждения дружили почти 24 года, вместе даже создали факультет свободных искусств, но теперь все отношения разорваны – кто-то пожаловался на деятельность иностранцев.

Колледж вышел из состава СПбГУ, однако в вузе неожиданно обнаружили спрятанные в металлическом шкафу дипломы, сертификаты и обложки для документов бывших коллег. В университете не исключают, что кто-то умышленно скрыл бумаги. Проводится проверка.

- Поскольку найденные документы касаются иностранной неправительственной организации «Бард-колледж (Bard College, США)», деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, информацию об обнаружении документов направили в Прокуратуру Санкт-Петербурга, - сообщается на сайте СПбГУ в разделе отчетов о ректорских совещаниях.