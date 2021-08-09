Ученые высчитали летальность от коронавируса в Санкт-Петербурге

Ученые Европейского университета выяснили показатель летальности от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ученые из Европейского университета в Петербурге, НИИ гриппа имени Смородинцева, а также специалисты из ряда городских клиник и лабораторий высчитали показатель летальности от коронавируса в Северной столице. По информации экспертов, их результаты в два раза больше официальных.

- Разброс оказался двукратный. По данным, основанным на цифрах избыточной смертности, для взрослых летальность составила 1,04%, для всех жителей Петербурга – 0,86%, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Добавим, что ранее Петростат заявил о 11,3 тысячи смертей в Петербурге от коронавируса в 2020 году. По информации ведомства в два раза выросло и число летальных исходов среди пациентов с пневмониями. Еще до этого в Комздраве поделились, после какой вакцины горожане чаще всего заболевают инфекцией.