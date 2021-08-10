82% петербуржцев недовольны своей зарплатой

В Петербурге довольны зарплатой лишь 18% жителей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Подавляющее большинство работающих петербуржцев недовольны своей зарплатой. Это показал опрос, который провели специалисты агентства по подбору персонала. Горожане отмечают, что из доходы растут недостаточно быстро, а у многих они и вовсе сократились за прошлый год.

- У 38% жителей Петербурга заработная плата за последний год не изменилась. 24% рассказали, что их ежемесячный доход сократился, еще 38% – что, наоборот, увеличился. Про рост зарплат чаще всего рассказывали представители сфер «Маркетинг, PR» (52%), «Банки, инвестиции» (51%) и «ИТ, телеком» (48%). О падении – в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%) и «Строительство, недвижимость» (35%), - сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

При этом полностью довольны своей зарплатой только 18% жителей Северной столицы. А 82% горожан совсем не устраивают их доходы. При этом недовольство есть не только в малооплачиваемых отраслях, таких как продажи, сельское хозяйство или образование, но и среди высшего менеджмента. Именно директора и управленцы оказались самыми недовольными своей зарплатой, таких оказалось 90% от опрошенных.

Отметим, что средняя зарплата по Петербургу, если судить по имеющимся вакансиям, составляет 56 тысяч рублей.