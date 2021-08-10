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Происшествия10 августа 2021 9:24

Цех по производству «паленого» алкоголя накрыли под Петербургом

Несколько мигрантов разливали здесь «фирменный» виски
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Семеро мигрантов разливали поддельный виски во Всеволожске. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Семеро мигрантов разливали поддельный виски во Всеволожске. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Очередной цех по производству поддельного алкоголя накрыли оперативники управления МВД по Петербургу и Ленобласти. На этот раз мини-заводик располагался во Всеволожском районе. В обычном ангаре несколько мигрантов из пластиковой канистры разливали «фирменный» виски известного бренда.

- На месте происшествия обнаружена линия по розливу и маркировке алкогольной продукции, а также тара, этикетки и федеральные специальные марки с признаками подделки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Полицейские задержали семь работников цеха, а также изъяли более 4,5 тысяч литров готовой продукции и более 6 тысяч литров спирта.

В всего за полгода в Петербурге и области закрыто девять крупных подпольных цехов по производству контрафактного алкоголя. Изъято около 350 тысяч литров «паленки», возбуждено 60 уголовных дел.

Цех по производству поддельного виски нашли под Петербургом
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО