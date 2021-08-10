После смерти студента ИТМО от шлепка по ягодицам возбудили уголовное дело

Студент умер от шлепка Фото: СОЦСЕТИ

Смерть 20-летнего студентам ИТМО Тимура от шлепка по ягодицам обернулась уголовным делом для 48-летнего хозяина внедорожника "Митсубиси". Необычная история, напомним, произошла на улице Кораблестроителей. Парень катался на велосипеде, когда, по словам родственников, услышал, как под машиной пищит котенок. Тимур наклонился, чтобы его достать, в этот момент вышел хозяин автомобиля и шлепнул его по ягодицам. По предварительным данным, парень умер от испуга. Приехавшие эксперты нашли у него лишь ссадину на лбу.

- «По горячим следам» по подозрению в совершении преступления задержан 48-летний петербуржец, - сообщил "КП-Петербург" источник. - С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По ней владельцу авто может грозить до двух лет колонии. Мужчины пока отпустили под обязательство о явку. А это значит, что следователи не увидели в его действиях умысла на убийство.