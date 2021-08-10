Двухлетний мальчик умер в больнице Петербурга после падения на него шкафа

Ребенка не смогли спасти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В больнице «Святой Марии Магдалины» скончался двухлетний мальчик, на которого дома упал шкаф. ЧП произошло 24 июля в квартире дома по Каменноостровскому проспекту. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

- У мальчика были закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени м массивным кровоизлиянием, отек мозга, зияющий перелом теменной, височной, лобной костей, - поясняет источник "КП-Петербург". - Он поступил в больницу крайне тяжелом состоянии.

В итоге спасти ребенка не удалось. Он скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".