В Новгороде под суд отдадут второго киллера, 24 года назад убившего бизнесмена

Новгородского бизнесмена убили в 1997 году за отказ платить "крыше". Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Следственное управление СК Росси по Новгородской области завершило расследование заказного убийства местного бизнесмена, с которым расправились 24 года назад. Причем разбиралась в убийстве отца дочь погибшего, решившая еще подростком найти убийц папы. Первого она уже вывела на чистую воду, а теперь под суд пойдет и второй киллер.

- По версии следствия, 14 марта 1997 года в подъезде одного из домов Великого Новгорода двое местных жителей расстреляли 38-летнего предпринимателя из-за отказа платить криминальным структурам за «крышевание» бизнеса. Заказчиком преступления, как установлено следователями, является один из лидеров преступной группировки, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сам заказчик тоже был убит спустя два года после расправы с неугодным бизнесменом, а киллеры дожили до наших дней. Одним из них оказался школьный приятель дочки убитого коммерсанта. Он во всем признался и стал сотрудничать со следствием. В отношении него уже вынесен приговор, он признан виновным.

А второй, старший киллер, которому сейчас 63 года, отказался признавать вину. Тем не менее, его причастность к убийству доказана, следствие по делу завершено, материалы переданы в суд.