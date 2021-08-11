Небольшие дожди и до +25 градусов обещают в Петербурге в среду, 11 августа

В среду будет до +25 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теплая, но пасмурная погода ждет жителей Петербурга в наступившую среду. 11 августа синоптики обещают горожанам небольшие дожди, воздух при этом прогреется до +25 градусов. А вот в следующие два дня осадки станут сильнее.

- В Санкт-Петербурге во среду без существенных осадков и +23…+25 градусов, в четверг и пятницу местами дожди, а термометры покажут +20…+22, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По данным городского гидрометцентра, в среду в Петербурге будет дуть ветер переменных направлений. Атмосферное направление ночью не изменится, а днем будет повышаться.

В четверг станет чуть прохладнее, начнет дуть северный ветер, а термометры покажут не выше +21 градуса.