Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться

Заболеваемость ковидом снижается, но все еще высока. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 1811 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки. Это существенно меньше, чем накануне. Уровень заражаемости в городе продолжает снижаться. А вот смертность после падения снова подросла. Данные по ситуации с распространением ковида в городе публикует федеральный Оперштаб.

- С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 547 704 заражений (+1811 за последние сутки), умерли за все время 19 757 (+49), выздоровели - 519 868 (+1972), - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф», собирающий данные со всех региональных штабов.

Отметим, что 9 августа заболевших было 1895 - снижение сразу на 84 случая, а умерших от ковида было 40, сегодня на 9 больше.

В Ленинградской области ситуация следующая: заболели за все время - 58 449 (+232), умерли – 2250 (+17), выздоровели - 48 018 (+88).