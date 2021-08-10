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Здоровье10 августа 2021 16:47

Петербуржцы смогут записаться на прививку от коронавируса через ВКонтакте

Соцсеть запустила специальное мини-приложение «Вакцинация COVID-19»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Записаться на вакцинацию можно через ВКонтакте.

Записаться на вакцинацию можно через ВКонтакте.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга получили еще один вариант, как записаться на прививку от коронавируса. Теперь это можно сделать через мини-приложение соцсети ВКонтакте. Егор можно установить на мобильный телефон или воспользоваться компьютером.

- С запуском нового приложения петербуржцы получили ещё один удобный и быстрый способ привиться от коронавируса. Мы должны наращивать темпы вакцинации, чтобы как можно быстрее создать коллективный иммунитет, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

По словам разработчиков, в приложении «Вакцинация COVID-19» есть информация о всех свободных талончиках на прививку в каждом районе города. Для записи на вакцинацию нужно просто выбрать учреждение, время и ввести личные данные.

Напомним, что всего в городе действуют более 150 прививочных пунктов, часть из них - мобильные в ТЦ, шатрах и так далее, работают без записи по живой очереди.

А записаться на прививку в медучреждениях можно по номеру телефона 122, через Госуслуги или сайт Горздрава.