Избирком отменил снятие с выборов в ЗакС Петербурга Бориса Вишневского

В Петербурге Избирком единогласно отменил решение о снятии с выборов в ЗакС Бориса Вишневского. Фото: "Яблоко"

Избирком Петербурга отменил снятие с выборов в городское Законодательное собрание члена партии «Яблоко» Бориса Вишневского, депутата парламента прошлого созыва. Напомним, ранее красный свет перед политиком зажгли в ТИК №30, заявив о нахождении различных нарушений в документах о выдвижении. Вишневский подал апелляцию и выиграл. Но теперь он ждет заседание ТИКа по вопросу окончательной регистрации, оно пройдет вечером 10 августа, в 20:00.

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия единогласно отменила незаконное решение ТИК-30 об отказе регистрировать меня кандидатом в ЗАКС по одномандатному округу №2 в Центральном районе. Моя жалоба удовлетворена. Огромное спасибо всем, кто помогал и поддерживал в эти дни – давно не ощущал такой «волны поддержки, - написал Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

К слову, ранее парламентарий раскритиковал проект нового небоскреба «Лахта Центр-2» в Петербурге.