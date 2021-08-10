На станции метро «Горный институт» выполнили 85% горнопроходческих работ

Тоннели станции "Горный институт" почти пробурили. Фото: Смольный

Власти Петербурга заявили о выполнении 85% от объема горнопроходческих работ на будущей станции метро «Горный институт», которая появится на Васильевском острове. По словам вице-губернатора Максима Соколова, строители подземки намерены соорудить вестибюль до 2024 года. За это время на станцию проложат целый комплекс инженерных коммуникаций, смонтируют необходимое оборудование и закончат пусконаладочные и отделочный работы. В общем, полного благоустройства надо ждать еще пару лет.

За 10 лет в Петербурге планируют открыть минимум 12 станций метро. Фото: Смольный

- В оформлении подземного вестибюля станции наши архитекторы воплотят идею Доменико Трезини о превращении Васильевского острова во вторую Венецию с параллельными каналами вместо улиц. Тему воды обыграют цветовым решением, для этого пилоны – массивные столбы, на которые опирается свод – облицуют светло-голубым мрамором, - пишет вице-губернатор на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Добавим, что сейчас трудовой коллектив прежнего строителя подземки, ОАО «Метрострой», плавно перетекает в новую организацию – АО «Метрострой Северной столицы», подконтрольную Смольному. Зарплату и должности работникам обещают сохранить.