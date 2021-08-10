Иномарка на полной скорости влетела в «бетономешалку» на юго-западе Петербурга

На юго-западе Петербурга "Хонда" влетела в автомиксер. Фото: vk.com/spb_today

На юго-западе Санкт-Петербурга «Хонда» на полной скорости влетела в автобетоносмеситель. По сообщениям очевидцев, жесткое ДТП произошло на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе. Люди гадают, почему водитель игнорировал огромный автомиксер и светофор, на котором уже загорался красный сигнал.

Судя по фотографиям с места происшествия, от иномарки осталась искореженная груда металла. Мужчину с места водителя пришлось доставать спасателям МЧС. На место оперативно прибыли медики «скорой» и инспекторы ГИБДД.

Водителя вытаскивали спасатели МЧС, разрезавшие груду металла. Фото: vk.com/spb_today

- Видели. От машины можно сказать ничего не осталось. Водительское место все в крови. Надеюсь, водитель жив, - сообщила очевидец Таира в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте», где появилась видеозапись момента аварии.

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция, о состоянии пострадавшего пока не говорят.