В Санкт-Петербурге в десятый раз пройдет благотворительный марафон «Книга за корм»

Библиотеки Петербурга помогут приютам для бездомных животных. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Третья суббота августа по традиции стала Днем защиты бездомных животных. В этом году она выпала на 21 число. В преддверии праздника библиотеки Петербурга проведут ежегодную благотворительную акцию «Книга за корм». С 16 по 21 августа каждый желающий сможет принести в одну из библиотек корм или игрушки для животных, а в ответ получить приятный подарок - книгу.

Марафон пройдет в Петербурге уже в десятый раз, и в этот раз поддержать проект решили 16 библиотек, которые находятся в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Выборгском, Невском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском и Курортном районах города. Вместе они помогут 11 приютам.

- Все приюты и благотворительные фонды Петербурга некоммерческие и функционируют исключительно на волонтерских началах. Не все знают, что помимо финансовых трудностей - содержания и лечения своих подопечных - приюты постоянно нуждаются в человеческих ресурсах. Каждому приюту необходимы волонтеры для ежедневного ухода за животными, а также помощь специалистов из различных профессиональных областей, - отмечают организаторы марафона.