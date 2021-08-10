Забег легкоатлетов перекроет движение автомобилей утром 15 августа в Петербурге

В Петербурге в воскресенье, 15 августа 2021 года, ограничат движение транспорта на Крестовском острове из-за забега легкоатлетов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение транспорта ограничат 15 августа в Санкт-Петербурге из-за проведения легкоатлетического забега на Кубок губернатора. Автомобилистам придется потесниться с улиц Крестовского острова с 9:30 до 11:30. Полностью движение перекроют по Велосипедной аллее, Северной дороге от Северной аллеи до Яхтенного моста, набережной Гребного канала и Бодрову переулку.

Схема перекрытий на забеге. Фото: Смольный

- Одностороннее движение вводится по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге. Кроме того, с полуночи 14 августа до 09:30 15 августа будет запрещена остановка автотранспорта по Велосипедной аллее, Северной дороге от Северной аллеи до Яхтенного моста, наб. Гребного канала и Бодрову пер., - передает пресс-служба комитета по транспорту.

А 12 и 13 августа на некоторых участках Миллионной улицы ограничат движение транспорта из-за съемок сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца».