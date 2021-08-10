Более 1,3 тысячи пневмоний выявили у петербуржцев за прошлую неделю

В Петербурге за минувшую неделю выявили 1 363 случая вирусной пневмонии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге выявили 1 363 случая пневмонии за минувшую неделю, со 2 по 8 августа 2021 года. Сведениями поделились в сортировочном COVID-центре Мединститута имени Березина Сергея (МИБС). До антирекорда по количеству пневмоний далеко – напомним, в начале июля их было почти 2,5 тысячи.

Данные по пневмониям за все время пандемии. Фото: COVID-центр МИБС

- За прошедшую неделю через COVID-центры МИБС прошло 2 122 человека. Вирусная пневмония выявлена у 1 363-х из них. Из числа обратившихся 263 человека привиты, еще у 122-х введен только первый компонент вакцины, - сообщается на странице COVID-центра МИБС в Facebook.

Добавим, что за минувшие сутки в Петербурге выявили больше заболевших коронавирусом, чем в Москве. 1 811 зараженных против 1 639 соответственно.