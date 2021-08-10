Пассажиропоток на вокзалах Петербурга вырос в два раза за половину 2021 года

В Петербурге за первые 7 месяцев 2021 года вдвое вырос пассажиропоток на вокзалах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге более чем в 2 раза вырос пассажиропоток на вокзалах за первые 7 месяцев 2021 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го, когда город встретил пандемию коронавируса. Сейчас поездами и электричками в Северной столице уже воспользовались около 20 млн человек. Любопытной статистикой поделились в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

- Наиболее популярными вокзалами среди пассажиров петербургского транспортного узла с начала 2021 года стали: Московский (5,8 млн пассажиров), Финляндский (3,7 млн), Балтийский (3,4 млн), Ладожский (1,5 млн), - сообщается в официальном Telegram-канале ОЖД.

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали о самых загруженных станциях и линиях. Ожидаемо победила красная ветка.