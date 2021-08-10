121 ресторан и кафе возобновили работу на фуд-кортах в ТЦ Петербурга

Губернатор Петербурга проверил соблюдение мер безопасности в только что открывшихся фуд-кортах в ТЦ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фуд-кортах и фуд-плейсах в ТЦ Санкт-Петербурга возобновил работу 121 ресторан и кафе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного по итогам визита губернатора Александра Беглова в один из торговых центров города. Градоначальник проверил, что в общепите теперь выполняются требования, изложенные Роспотребнадзором и зафиксированные в главном «ковидном» постановлении.

- По состоянию на 10 августа, на фуд-кортах, расположенных в ТРЦ города, возобновил деятельность 121 объект общественного питания. Все сотрудники привиты первым компонентом вакцины, - передает Смольный.

Напомним, что со 2 августа в городе разрешили открыться фуд-кортам, но только при соблюдении новых правил: раздельные вход и выход, посещаемость ограничивается до нормы не более 1 человека на 4 «квадрата», наличие электронной системы подсчета гостей, а также полная вакцинация всех сотрудников к 1 сентября, за исключением переболевших в последние 6 месяцев.