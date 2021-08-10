Инспекторы ДПС задержали «Газель» с троицей грабителей, избивших петербуржца

Троицу грабителей задержали на Охте в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Инспекторы ДПС задержали на Индустриальном проспекте «Газель» с тремя мужчинами, которые напали на петербуржца и отняли у него мобильный телефон. Стороны устроили конфликт по неизвестной причине возле площади Карла Фаберже. Примечательно, что избиение пострадавшего снял один из троицы нападавших, что сразу стало неопровержимым доказательством их вины.

Мужчины неизвестно из-за чего повздорили. Дошло до драки, хотя нападавший клялся, что уважает старшего. Фото: vk.com/dorinspb

На записи, которую опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», уроженец, предположительно, южных регионов России кроет трехэтажным матом взрослого мужчину и пытается выяснить, почему он его ударил. Тот оскорблений не потерпел и взял «малого» за шею. В ответ он получил удар по лицу, упал и потерял телефон. Далее его пару раз ударили напоследок и забрали гаджет.

- Избили и отняли телефон, скрывшись на а/м «Газели» темно-синего цвета. Инспекторами ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району злодеи были задержаны, - сообщает «Дорожный инспектор».