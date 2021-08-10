Поисковики нашли в лесу под Киришами попавшего под ледяной ливень пенсионера

В Ленобласти спасатели нашли в лесу заблудившегося опытного грибника. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обнаружили в лесу Киришского района Ленобласти продрогшего до костей пенсионера. Мужчина по имени Николай заблудился во время холодного ливня. К счастью, поисковики знали, откуда стоит начинать спасательную операцию – нашли автомобиль пропавшего. Николая в итоге отыскали с помощью сирены, чтобы он смог выйти на звук. В этот момент пенсионер спал, но сумел сквозь сон услышать вой устройства.

Поиски длились около суток, но из-за ливня волонтерам было тревожно за здоровье пропавшего мужчины. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Мужчина признался, что является опытным грибником, но тут, что называется, «черт кружит». Развести костер у него так и не вышло. Зато Николай сумел найти пропитание.

- Поужинал костяникой и заячьей капустой – ничего, даже приятно, вкус из детства. Что касается дождя, то 40 лет назад, в армии, мне доводилось сушить одежду прямо на себе, и в этот раз решил – как-нибудь справлюсь, - цитируют пенсионера в региональном отделении «ЛизаАлерт».

Волонтеры настоятельно просят даже опытных грибников идти в лес только с заряженным телефоном, ярко одеваться, иметь при себе свисток, а также запасы лекарств, еды и воды.