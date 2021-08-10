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Политика10 августа 2021 20:43

Бориса Вишневского зарегистрировали кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга после жалобы в Избирком

В этот раз лишь один член ТИК №30 не проголосовал за выдвижение политика
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ТИК все-таки зарегистрировал Бориса Вишневского кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга. Фото: "Яблоко"

ТИК все-таки зарегистрировал Бориса Вишневского кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга. Фото: "Яблоко"

Члена партии «Яблоко» и депутата парламента Петербурга прошлого созыва Бориса Вишневского все-таки зарегистрировали в качестве кандидата на сентябрьские выборы в городское Заксобрание. Об этом сообщил сам политик в своем Telegram-канале. Ранее Вишневский пожаловался в Избирком на необоснованный отказ ТИК №30. Решение о снятии с выборов в итоге отменили. В конце концов, в ТИКе сдались и про нарушения в документах о выдвижении более не говорили.

- Друзья, этот бой мы выиграли. ТИК-30 после отмены первого отказа Горизбиркомом все же зарегистрировал меня кандидатом в ЗАКС по округу № 2 Центрального района. 11 «за» и один «воздержался». Спасибо всем, кто помогал и поддерживал. Будем бороться за победу, - пишет Вишневский.

Добавим, что выборы в ЗакС Петербурга состоятся 19 сентября 2021 года, эту дату утвердили сами парламентарии.