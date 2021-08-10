СК возбудил уголовное дело после резни в больнице №26 Петербурга

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения с ножом на блокадника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в больнице №26 Санкт-Петербурга неадекватный пациент напал с ножом на блокадника и еще одного пенсионера. Напомним, 51-летнего алкоголика с психическими отклонениями удалось скрутить врачам. К сожалению, он успел нанести блокаднику удары. У пострадавшего диагностировали средне-тяжелые травмы. Другой пенсионер получил удар ножом в живот.

- Конфликт произошел на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного мужчины меры пресечения и предъявлении ему обвинения, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия горе-пациенту грозит до 10 лет лишения свободы.