Певице Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга

Татьяну Буланову отказались регистрировать кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТИК №17 отказался регистрировать известную певицу Татьяну Буланову в качестве кандидата на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Комиссия нашла много «брака» в подписях избирателей, оставивших «автографы» за звезду. В партии «Родина», от которой избирается Буланова, назвали произошедшее «вопиющим произволом».

К слову, ранее певица лично жаловалась главе ЦИК РФ Элле Памфиловой на сложности в проведении политической агитации партии. В ответ из Москвы в Северную столицу приехала делегация Избиркома для проверки.

- Татьяна любима народом и это подтверждает тот факт, что для того, чтобы оставить подпись в поддержку её кандидатуры, выстраивались очереди! Горизбирком Санкт-Петербурга в очередной раз проигнорировал требование ЦИК соблюдать закон и обеспечить чистоту процедуры избирательного законодательства РФ, - цитируют главу партии «Родина» Алексея Журавлева в Telegram-канале организации.