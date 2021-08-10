Иностранцев начнут прививать от коронавируса в ТРЦ «Галерея» в Петербурге

В Петербурге в скором времени начнется вакцинация иностранцев от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В самом большом пункте вакцинации от коронавируса в Петербурге намерены прививать иностранных граждан. Об этом упомянул вице-губернатор Олег Эргашев на своей рабочей странице во «Вконтакте». По словам чиновника, вакцинация гостей Северной столице начнется «в скором времени». По информации ряда городских СМИ, она стартует уже на этой неделе, но в Комздраве Петербурга сообщили «Комсомолке», что официальная и максимально полная информация будет позже.

- Будет более подробная информация – опубликуем, - коротко отметили в комитете.

Ранее в Смольном рассказали, что иностранцев в Петербурге будут прививать однокомпонентным «Спутником Лайт». При этом вакцинация для гостей является платной. За ее организацию отвечает Санкт Петербургское агентство медицинского туризма.