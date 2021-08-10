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Общество10 августа 2021 23:39

Студенты СПбГУ остались без единственного магазина в студгородке Петергофа

В студсовете считают, что с предпринимателем незаконно расторгли договор аренды
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Студенты СПбГУ из студгородка в Петергофе пожаловались на закрытие единственного продуктового магазина.

Студенты СПбГУ из студгородка в Петергофе пожаловались на закрытие единственного продуктового магазина.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студенты СПбГУ пожаловались на закрытие единственного продуктового магазина, расположенного на территории студгородка в Петергофе. Как выяснили в студенческом совете вуза, договор аренды помещения действовал до 2023 года. Однако недавно собственник магазина подал в университет заявление о выкупе объекта. В ответ вуз внезапно провел там санитарную проверку, выявил нарушения и расторг прежний договор, потребовав срочного выселения.

- Инициатор проверки и один из членов комиссии – заместитель ректора СПБГУ по правовым вопросам Ю.В. Пенов. Право на такую экспертизу имеют только Роспотребнадзор и прокуратура, - разводят руки в группе студсовета СПбГУ во «Вконтакте».

Студенческий совет заверил, что разберется в ситуации и постарается помочь проживающим в общежитиях в Петергофе.