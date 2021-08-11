Последние новости в Санкт-Петербурге на 11 августа 2021 года: Внесение Хованского в список экстремистов и неожиданный поворот в смерти студента ИТМО «от шлепка»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 11 августа 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 11 августа 2021 года. Накануне Следком сообщил новые подробности в деле о загадочной смерти студента ИТМО, который пытался спасти котенка из-под капота иномарки. Следствие уверено, что владелец автомобиля действительно принял его за вора, но не шлепнул парня по ягодице, как ранее утверждал мужчина, а жестоко избил его. В отношении водителя возбудили уголовное дело, его задержали.

Имя блогера Юрия Хованского обнаружили в реестре лиц, которые причастны к терроризму или экстремизму. Теперь ему нельзя снимать с банковских счетов более 10 тысяч рублей в месяц. Кроме этого Росфинмониторинг будет отслеживать все его денежные расчеты. Сам Хованский сейчас все еще в СИЗО по уголовному делу об оправдании теракта на Дубровке.

Петербуржцев ждет пик звездопада «Персеиды». С 11 по 13 августа горожане могут поглядывать на небо во второй половине ночи, но увидеть астрономическое явление станет возможно лишь при условии, что на небе не будут облака. Напомним, 12-го числа в Северной столице ожидают дожди.

«КП-Петербург» выяснила, что в городе мужчины умирают от коронавируса примерно в два раза чаще, чем женщины. Об этом сообщили ученые из Европейского университета и НИИ гриппа им. Смородинцева. За основу специалисты взяли исключительно официальную статистику.