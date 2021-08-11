Заросшую мхом «Дунайскую» должны привести в порядок до конца октября, но надежд на это мало

Один из входов "Дунайской" зарастает мхом. Фото: vk.com/stoplistspb

В Пресс-службе петербургского метрополитена рассказали журналистам, когда будет приведен в порядок один из входов на станцию «Дунайская». О том, что лестница со стороны улиц улицы Ярослава Гашека и Бухарестской заросла мхом и представляет собой страшное зрелище, рассказывали местные жители.

- Заказчиком строительства станции «Дунайская» выступала Дирекция транспортного строительства, в ее адрес метрополитеном неоднократно направлялись замечания в части состояния траволаторов и возникновения плесени на стенах вестибюля, - говорится в ответе метрополитена «Невским новостям». - Сроки, установленные заказчиком по устранению водопроявлений и плесени - 31.10.2021, в данный момент работы не ведутся.

Напомним, что вопросы к станциям Фрунзенского радиуса, а также «Беговой» и «Зениту» (тогда - «Новокрестовкая») возникали сразу после строительства. Здесь из-за недоделок и экспериментальной конструкции вестибюлей регулярно возникали протечки.

Устранить все должен подрядчик - «Метрострой», но компания уже два года находится почти при смерти, поэтому выполнять обязательства возможности у нее нет.