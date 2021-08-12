С дождями и не выше +21 градуса будет в Петербурге в четверг, 12 августа

В четверг в Петербург придут доджи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дожди и не температура, едва дотягивающая до нормы ждет петербуржцев в наступивший четверг. Регион остается в останется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, зажатой циклонами, что приводит к переменчивой погоде, не исключающей осадки.

- 12 августа в Петербурге ожидаются дожди. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха утром составит +14...+18 градусов, днем +22...+24 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Увы, но капризная петербургская погода преподнесет очередной и традиционный для себя неприятный сюрприз: к выходным все раскиснет. В ближайшие три дня синоптики обещают дожди, а дневная температура окажется на уровне климатической нормы, то есть от +21 до +23 градусов.

Жары, которая испепеляла город в июле и по которой уже соскучились некоторые горожане, в ближайшее время ждать не приходится.