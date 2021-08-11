11-летний ребенок ногой попал под товарный поезд в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Одиннадцатилетний подросток попал под грузовой поезд в Санкт-Петербурге. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП, которое произошло 10 августа. Как сообщили в ведомстве, ребенок выжил, но получил травму ноги.

- По предварительным данным, в 18:50, мальчик 2010 года рождения, попал под товарный поезд на железнодорожных путях у дома 2 улицы Тепловозная вне зоны железнодорожного перехода. Несовершеннолетний с травмой ноги госпитализирован в городскую больницу, - сообщили в пресс-службы.

По данным источника «КП», в результате ЧП ребенку оторвало большой палец правой ноги.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства инцидента и наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности.

Напомним, в декабре 2020 года в Петербурге был громкий случай, когда 11-летний зацепер попал под состав поезда. Школьник запрыгнул на состав, чтобы снять эффектное видео, но сорвался и едва не погиб. Подросток лишился ног.