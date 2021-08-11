Невесту в платье привезли в полицию из-за стрельбы на свадьбе в Петергофе

Невесту со свидетелями привезли в полицию из-за стрельбы из кортежа. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Испорченное настроение и едва не сорванная свадьба - результат поведения одного из гостей, по другим данным жениха, который решил пострелять в воздух из машины по пути в ЗАГС. Весь кортеж тут же был остановлен полицией и продолжать разбирательство пришлось уже в отделении, куда приехала и невеста в платье, и ее нервничающие родители и свидетели в лентах.

- 10 августа в полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Парковой в Петергофе из проезжающего автомобиля «Инфинити» стреляли из пистолета в воздух. Судя по украшениям, указанный автомобиль являлся участником свадебного кортежа. Незамедлительно были ориентированы наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД Петродворцового района, -

В итоге на Торговой площади машину остановили, а стрелка отвезли в полицию Им оказался 23-летний уроженец Пятигорска. Он рассказал, что в Петербурге живет с 2015 года.

В том, что три раза выстрелил в воздух из сигнального пистолета, который ему дала подруга невесты, молодой человек признался. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.