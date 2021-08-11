1804 человека заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Заболеваемость держится на достаточно высоком уровне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться. На утро 11 августа в Северной столице отмечено 1804 новых пациента с ковидом. Это на семь человек меньше, чем накануне и существенно ниже, чем во время пика третьей волны, когда было более двух тысяч случаев.

- С начала пандемии в Петербурге отмечено 549 508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+1804 за сутки), выздоровели 521 899 человек (+2031), умерли 19 800 пациентов (+43), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В ленинградской области ситуация схожая, но цифры, учитывая численность населения региона, в десять раз ниже. Так, за все время пандемии заразилось 58 683 человека (+234), умерли – 2269 пациентов (+19), а выздоровели - 48 112 (+94).