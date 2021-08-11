КАД полностью перекроют на участке между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса

Ради строительства и реконструкции съезда-въезда будут перекрывать движение по внутреннему кольцу КАД. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Движение по внутреннему кольцу северной части КАД будет полностью перекрыто. Но всего одну ночь и на 40 минут. С 11 на 12 августа здесь будут демонтировать П-образные опоры, на которых над трассой висели дорожные табло и знаки.

- В ночь с 11 на 12 августа 2021 года с 01:30 до 01:50 и с 03:00 до 03:20 На участке КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса будет полностью перекрыто движение транспорта, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Убирают опоры ради строительства местного проезда вдоль КАДа в районе 21-23 километров трассы с реконструкцией существующего примыкания к кольцевой дороге и устройством съезда к земельному участку на внутренней стороне кольца.

Напомним, что в том же месте, но на внешней стороне, также появятся новый съезд-въезд с дорогой в сторону жилого комплекса деревни Порошкино.