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Здоровье11 августа 2021 12:43

Еще одна партия вакцины «Спутник лайт» поступила в Петербург

На фармбазу доставили 26 500 комплектов доз препарата, которым будут прививать иностранцев и гастарбайтеров
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Новая партия вакцины, которой начнут прививать иностранцев, прибыла в Петербург.

Новая партия вакцины, которой начнут прививать иностранцев, прибыла в Петербург.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая партия вакцины «Спутник лайт» поступила на главную Фармацевтическую базу Петербурга. 11 августа в город доставлено 26 500 комплектов препарата, которым в том числе будут прививать иностранцев и гастарбайтеров.

- Продолжаем наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Открываем новые пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах. Несколько дней работы такого пункта в центре «Галерея» показали, что подобный формат очень востребован, - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Именно в «Галерее» будет проводится вакцинация иностранных граждан. Причем, в отличие от россиян, им прививки сделают платно. В число вакцинируемых войдут как работающие в городе приезжие, так и «медицинские туристы», прибывшие в Петербург именно ради вакцинации.

Пока на эти цели зарезервировано 41 400 комплектов доз «Спутника лайт».