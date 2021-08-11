Кикшеринги выступили против новых правил парковки для электросамокатов

Кикшеринги выступили против новых правил работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кикшеринги - компании по прокату электросамокатов, выступили против новых правил парковки, которые были разработаны в Смольном. В них, в частности говорится о запрете размещать парковки самокатов, а также другие средств индивидуальной мобильности (СИМ), как гироскутеры , мноноколеса и т.д. на узких тротуарах, около остановок общественного транспорта, станций метро, у входа в парки и скверы и на газонах.

- Мы не используем free-floating модель, когда самокат можно оставить где угодно. Точки парковки выверены на карте — только в них можно завершить поездку. Это виртуальные парковки, они занимают место равное самокату. Нет самоката — и место не занято. Преимущество этой системы в том, что когда много точек парковки, можно добраться куда нужно. Самокатам не нужна парковочная или станционная инфраструктура, которая будет отнимать городское пространство, - рассказали «Коммерсанту» в одной из кикшеринговых компаний.

Бизнесмены уверены, что сокращение мест под парковку самокатов приведет к тому, что пользователи не смогут их быстро найти. То есть пользователю будет неудобно, а сервис потеряет деньги.

- Это ставит под угрозу развитие системы проката самокатов как современного городского транспорта, - считают коммерсанты.

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