В Мурино строители с охраной начали строить скандальный торговый центр, против которого выступали местные жители и администрация

В Мурино начали строить скандальный ТЦ на бульваре Менделеева. Фото: vk.com/murino_devyatkino

Новый виток войны жителей и администрации Мурино с бизнесменами начался на бульваре Менделеева. Именно здесь должен быть построен торговый центр с шавермой и прочими радостями жизни.

- Тем временем на бульваре Менделеева планируют разобрать к концу дня тротуарную плитку, - пишут местные жители в паблике «Новости Мурино и Девяткино».

Отметим, что изначально местные власти запретили стройку, оспорив ее в суде. Но Арбитраж Петербурга и области запрет отменил, признав правоту собственника участка. В то же время в администрации Ленобласти заявили на то, что разрешение на строительство было отозвано еще 2 августа и застройщик действует самовольно.

- Будем обращаться в прокуратуру и полицию, - говорится в ответе одному из жителей Мурино, написанному в Инстаграме губернатора Александра Дрозденко

На место выехал глава Муринского поселения Алексей Белов. А строителей тем временем охраняют полтора десятка сотрудников ЧОПа.

- Охраны больше, чем рабочих. Тут еще танка не хватает, - печально шутят муринцы.