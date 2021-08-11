Одну полосу движения перекроют на КАД между Приморским шоссе и Парашютной улицей

В районе пересечения КАД с ЗСД ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Второе ограничение движения по КАД анонсировано за один день. На этот дорожники сообщают о работах по устранению колейности, которые пройдут по внешнему и внутреннему кольцу одновременно.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 12 по 18 августа 2021 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения одновременно на внутреннем и на внешнем кольце КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Дорожные службы напоминают, что на этом участке КАДа всего четыре полосы движения - по две полосы в каждую сторону. Убирать колейность будут на всех, а по свободным от работ вводится ограничение скорости в 50 километров в час.

Водителей призывают к внимательности, просят соблюдать правила и заранее продумывать маршрут поездки.

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