Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 17:41

Дудергофский канал в Петербурге очистили от двух кубометров водорослей

Помогла в этом специальная машина-амфибия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге очистили от растительных зарослей Дудергофский канал.

В Петербурге очистили от растительных зарослей Дудергофский канал.

В Петербурге очистили от водорослей пять километров Дудергофского канала в Красносельском районе. На это ушла вся прошедшая неделя. Заросли сначала скосили на берегу, а потом и на водной поверхности. В итоге специалисты собрали с канала примерно два кубометра растительности.

- Кошение водорослей производилось с помощью многофункциональной самоходной машины-амфибии, потому что такая техника является идеальным решением для ведения работ на озерах и каналах. Передвигаясь по водной поверхности, специалисты одновременно косили и собирали траву, - передает пресс-служба «Ленводхоза».

Ранее в Смольном объяснили петербуржцам, почему в городе массово начали зеленеть водоемы. Все как раз из-за активизации сине-зеленых водорослей. Виновато солнце.