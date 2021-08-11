Дудергофский канал в Петербурге очистили от двух кубометров водорослей

В Петербурге очистили от растительных зарослей Дудергофский канал.

В Петербурге очистили от водорослей пять километров Дудергофского канала в Красносельском районе. На это ушла вся прошедшая неделя. Заросли сначала скосили на берегу, а потом и на водной поверхности. В итоге специалисты собрали с канала примерно два кубометра растительности.

- Кошение водорослей производилось с помощью многофункциональной самоходной машины-амфибии, потому что такая техника является идеальным решением для ведения работ на озерах и каналах. Передвигаясь по водной поверхности, специалисты одновременно косили и собирали траву, - передает пресс-служба «Ленводхоза».

Ранее в Смольном объяснили петербуржцам, почему в городе массово начали зеленеть водоемы. Все как раз из-за активизации сине-зеленых водорослей. Виновато солнце.