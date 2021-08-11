Шойгу, Лавров и Карелин открыли штаб общественной поддержки с НКО и экспертами

По всей России открылись региональные штабы общественной поддержки от единороссов. Фото: er.ru

Штаб общественной поддержки «Единой России» объявил о своем открытии. Объединение возглавил сенатор Александр Карелин, в прошлом трехкратный Олимпийский чемпион. Сейчас в штабе более 30 НКО, а также ведущие в стране медики, спортсмены, промышленники, артисты и эксперты в разных областях. Цель проста – выслушать обращения граждан и сформировать по итогам жалоб и предложений народную программу партии.

- Мы включаемся в комплексное решение задач воспитания и образования, начиная работать на поколения вперед. За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, - в частности отметила на съезде лидеров штаба Елена Шмелева, сопредседатель ОНФ и руководитель образовательного центра «Сириус».

Добавим, что детский омбудсмен Анна Кузнецова заверила, что единороссы будут наполняться только действенными и актуальными идеями. К слову, региональные штабы общественной поддержки уже открылись почти по всей России.