Коммунальщики собираются уничтожить благоустроенный двор со скамейками и столами на Васильевском острове

Петербуржцы пожаловались на коммунальщиков которые хотят уничтожить благоустроенный двор на Васильевском острове. Фото: instagram.com/privetsosed_1035

Коммунальщики намерены уничтожить благоустроенный двор со скамейками и столами во дворе на 10-й линии Васильевского острова. Ранее местные жители решили самостоятельно преобразить территорию, чтобы устраивать там локальные культурные вечеринки. Одна из последних была посвящена окончанию Евро-2020. Создатели строго следили, чтобы встречи были не шумными и заканчивались до 10 вечера, но кому-то они в итоге все же надоели. Поступила жалоба, на место выехали работники садово-паркового хозяйства с инструментами.

Двор появился всего четыре недели назад. Помогали всем миром. Фото: instagram.com/privetsosed_1035

- Соседи составили обращение в управление садово-паркового хозяйства с просьбой не демонтировать временные объекты до конца сезона или до замены их на постоянные соответствующим органом. В сквере сегодня (11 августа – Прим.Ред.) организован сбор подписей, но еще лучше, если вы отправите свое личное обращение, - рассказали о возможном решении ситуации создатели дворика в своем Instagram-аккаунте.

До вечера 11 августа из двора пообещали ничего не вывозить, но как все закончится – пока никто не знает. Народные благоустроители просят резонанса в СМИ.