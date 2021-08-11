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Происшествия11 августа 2021 19:33

Неадекватный мужчина в женском парике бегал от Росгвардии в Михайловском саду

При себе у ночного «посетителя» был пакетик с белым веществом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге Росгвардия задержала неадекватного мужчину в женском парике.

В Петербурге Росгвардия задержала неадекватного мужчину в женском парике.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, который ночью 11 августа проник на территорию Русского музея, в частности пробежался по закрытому Михайловскому саду. Местный охранник малость удивился такому посетителю. К мужчине тут же устремились сотрудники Росгвардии, но тот поначалу сумел улизнуть и скрылся в одной из парадных дома на набережной канала Грибоедова. Правда, там его силы кончились.

- Нетрезвый гржданин разбил о ступеньку лестницы бутылку, а затем, держа в руках осколок стекла, попытался оказать активное сопротивление сотруднику Росгвардии и двум другим постовым, но его задержали. В этот момент правонарушитель бросил на пол пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, - рассказали детали поимки злодея в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место прибыли следователи. Они изъяли подозрительный пакетик и отправили на экспертизу. Любителем женских париков оказался уроженец Волгоградской области. Его передали полицейским для выяснения всех обстоятельств происшествия.